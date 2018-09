«الشاطر» يحذر من استئناف الحوار بين مجلسى «النواب» و«الاستشاري»

حذر عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر من مغبة استئناف الحوار بين مجلسى الاستشاري و النواب دون أخذ الاحتياطات الدستورية اللازمة لتكون مخرجات الحوار ملزمة للطرفين.

ونوه الشاطر إلى أن التجارب السابقة مع مجلس النواب، تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر، مشددا على ضرورة أن تكون هناك قاعدة قانونية سليمة لأي حوار قادم بين المجلسين، تتمثل في أن يقوم النواب بتضمين كامل الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري

وقال الشاطر، أنه « ليس بعقل أن يتم التفاوض مع طرف لا يعترف أصلاً بالاتفاق موضوع التحاور»، حسب قوله .

وأعرب الشاطر عن رفضه أي مساعي تبذل لاستنساخ الحوارات السابقة الفاشلة، لأنها تهدف إلى إطالة عمر المراحل الانتقالية.

