جهاز الأمن العام يعلن انتهاء الاشتباكات في طرابلس

أعلن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية انتهاء العمليات المسلحة في المناطق التي شهدت الاشتباكات خلال 24 ساعة الماضية بالعاصمة طرابلس.
وأكد الجهاز، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك” أنه لن يتوقف عن مداهمة جميع التجمعات و أوكار العصابات والخارجين عن القانون ممن قاموا بالعديد من الجرائم.
وأشار الجهاز، بأن قواته لازالت تواصل عملياتها الأمنية في تنظيف و مداهمة جميع التجمعات و الأوكار، مناشدا المواطنين بالأبلاغ عن أية أجسام غريبة عبر رسائل الصفحة.
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