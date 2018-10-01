جهاز الأمن العام يوضح حقيقة إشتباكات السياحية فى غرب طرابلس

ليبيا – أوضح جهاز الامن العام والتمركزات الأمنية التابع لداخلية الوفاق حقيقة الإشتباكات وإطلاق النار الذي وقع فى وقت مبكر من صباح اليوم الأثنين .

وفى إيجاز صحفي تلقته المرصد من مكتبه الإعلامي ، قال جهاز الأمن العام إن إطلاق النار كان فى إطار مداهمة أوكار العصابات و القبض علي خارجين عن القانون .

وأضاف بأن المجموعة التي تمت مداهمتها فى غرب طرابلس قامت بالعديد من الجرائم قبل أن يتم بجهود أفراد الجهاز السيطرة و تنظيف كامل المنطقة ، وفقاً لنص الايجاز.

وختم الأمن العام مؤكداً على إن العمليات الأمنية في تنظيف و مداهمة جميع التجمعات و الأوكار مازالت مستمرة داعياً المواطنين إلى المسارعة بالتبليغ عن أي أشكال عبر مراسلتها علي صفحتها الرسمية فى فيسبوك .

المرصد – متابعات

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