أعلنت لجنة متابعة الوقود والغاز المنزلي بالمجلس المحلي بني وليد، عن توزيع أسطوانات الغاز بمستودع عادل الغليظ بمنطقة تنينياي جنوبى المدينة.

وأوضحت اللجنة، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك” بأنه تم الانتهاء من توزيع الاسطوانات على كافة مواطني المدينة في تمام الساعة (07:50) من مساء أمس الأحد .

