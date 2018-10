إدارة بنينا تطالب المسافرين دون حجوزات مسبقة بعدم الحضور إلى المطار

طالبت إدارة مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، كافة المسافرين الذين ليس لديهم حجوزات مؤكدة مسبقًا بعدم الحضور إلى المطار، مؤكدة بأن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأفادت إدارة المطار، في تدوينة عبر صفتحها على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”، بأن المسافرين الذين لم يحصلون على حجوزات مؤكدة مسبقًا، يتسببون في حالة ازدحام في صالة الركاب،داعية الجميع إلى ضرورة التقيد بالمواعيد للمساعدة في تنظيم العمل.

