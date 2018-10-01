بعد الليلة “الغامضة” في طرابلس.. الأمن العام يكشف ما حدث

أعلن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية في طرابلس انتهاء العمليات المسلحة بمنطقتي حي الأندلس والسياحية في العاصمة، بعد تجددها ومداهمة أوكار العصابات والتجمعات المسلحة، وأكد أن عملياته لن تتوقف حتى تطهير وملاحقة باقي أوكار العصابات المسلحة.

وذكرت مصادر محلية، أن هذه الاشتباكات قد اندلعت بعد اعتداء أحد أفراد الجماعات المسلحة، على أهالي منطقة السياحية، وهو في حال سُكر، وفقا لما نقتله هذه المصادر، ولم يتسنى لموقع 218 حتى اللحظة التحرّي عن دقتها.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل، مقاطع فيديو تُظهر أصوات الاشتباكات المسلحة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في منطقتي السياحية وحي الأندلس.

وأشار أحد النشطاء لـ218، أن العمليات التي شهدتها طرابلس، إلى أنها مداهمات لأوكار العصابات المسلحة التي تتخد من بعض المباني، مقرات لها، وليس اشتباكات مسلحة، مُطالبًا بضرورة توضيح أن ما حدث يُعتبر عملية أمنية لتطهير بعض المناطق من العصابات الإجرامية.

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