النقابة العامة للمعلمين بالبلديات تندد ببرنامج «تقييم الأداء»

أعرب المشاركون في الملتقى الثالث للنقابة العامة للمعلمين ونقابات المعلمين بالبلديات، رفضهم برنامج تقييم أداء المعلمين المقدم من وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق، الخاص بالملاك الوظيفي.

وطالب المعلمون المشاركون في الملتقى، أمس الأحد بمدينة المرج، بإقرار «قانون حماية المعلم» المقدَّم من النقابة العامة للمعلمين، المعتمد من اللجنة التشريعية لمجلس النواب، مطالبيين بعدم خوضهم امتحانات تقييم المعلمين، وفق البيان الصادر عنهم و الذي يقضي بإشراك المعلمين في كافة القرارات التشريعية التي تخص العملية التعليمية وتوفير التأمين الصحي

وأكد المعلمين على تواصل اعتصامهم، مشددين بقيامهم بــحراك عظيم خلال الاستحقاقات المقبلة في بناء الوطن، حيث إن المعلمين وأسرهم في مختلف بلديات ليبيا يملكون مليون ونصف المليون صوت، وسيكون لهم تأثير كبير في هذه الاستحقاقات إذ لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

