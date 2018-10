أفادت أنباء عن تجدد الاشتباكات العنيفة ، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بين قوات الجيش وبقايا الجماعات الإرهابية في محور المدينة القديمة بمدينة درنة.

وأشارت مصادر عسكرية، بأن الاشتباكات تأتى إثر تمكن قوات الجيش من إستهداف مواقع للإرهابيين في المحور بواسطة المدفعية الثقيلة لكتيبة 303 المرج التابعة لها.

