قعلول: الإخوان المسلمين “نواة الإرهاب”

قالت الخبيرة والباحثة في شؤون الجماعات الإرهابية والإسلامية بدرة قعلول أن الفرق شاسع بين مكافحة الإرهابيين ومكافحة الإرهاب وهذا خطاء جسيم وقعت فيه المنطقة.

وأضافت قعلول في لقاء مع برنامج البلاد على 218 نيوز، أن المنطقة تعاني الآن من إرهابيين يمارسون أعمالاً إرهابية وهو ما يلقى تحركات عسكرية قوية من كافة الجهات، إلا أن المرحلة الأهم هي مكافحة إنتشار هذا الفكر من التفشي في مجتمعات المنطقة متهمةً الإخوان المسلمين كونه نواة الإرهاب بتهيأته لأرضية دعم الإرهاب على كافة الأصعدة السياسية والفكرية وإستغلالهم للشباب .

وأشارت قعلول إلى أن عدد كبير من عناصر تنظيم داعش دخلوا ليبيا عبر مطار مصراتة والحدود البرية وانتشروا في البلاد، محذرةاً من أن هؤلاء هم الخطر الأكبر الأن خاصة مع خسارة التنظيم لمناطق نفوذه في العراق وسوريا وحتى في ليبيا ، إلا أن فكر التنظيم لا زال موجوداً لديهم .

شددت قعلول في حديثها على خطر التأثير الأيديولوجي لفكر تنظيم داعش والفكر الإرهابي في الوقت الذي ابتعد كثيرون عن الخطاب الديني الذي استغله هؤلاء الإرهابيين إلا أن فكرهم لا زال يشكل خطراً كبيراً .

وحذرت قعلول من أن تنظيم القاعدة هو من سيعيد تنظيم صفوفه في ليبيا بعناصر داعش التي تملك فكراً إرهابيا متطرفاً خاصة وأن القاعدة هي من تملك الميدان وداعش تملك الفكر الإرهابي والخبرة القتالية ، مسلطة الوضؤ على منطقة الجنوب الليبي الي استغله هؤلاء العناصر للتسلل بشكل بطيء ومنظم لتحشيد القوات في ليبيا مستغلةً الأزمة التي تمر به ليبيا.

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