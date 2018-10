«عقيلة صالح» يبحث عميد مجلس «درنة» آخر تطورات الأوضاع

اجتمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع عميد مجلس اعيان وحكماء درنة صالح غيضان، وعميد مجلس اعيان عين مارة، أمس الأحد.

وبحسب غرفة عمليات عين مارة، في تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”، فإن الاجتماع يأتى لبحث الاوضاع الامنية والخدمية بمدينة درنة وضواحيها.

من جانبه ثمن عقيلة المجهودات المبذولة من قبل المجلس البلدى درنة في القيام بمهامها، مشددا على أنه سيخاطب وزير الداخلية بشأن فرض الامن داخل المدينة، مؤكدا على أنه سيتم انهاء جميع الاجراءات التي تخص رصف الشعبية القديمة بعين مارة، متوقعا بدء عمل الشركة بها خلال الشهر الجاري او نوفمبر المقبل على أقصى تقدير.

