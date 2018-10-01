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ميخائيل: الموقف الإيطالي اتجاه ليبيا غير واضح

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال استاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل  أن الموقف الإيطالي لا زال غير واضح مشيراً إلى أن واشنطن ترى أن إيطاليا قد تلعب دوراً محورياً في الأزمة الليبية.

وأشار ميخائيل في اتصال هاتفي مع برنامج البلاد، أن رئيس الوزراء الإيطالي كان له إتفاق مسبق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً بشان حشد الدعم الدولي حول مؤتمر صقلية المقبل، إلا أن إيطاليا لا تزال متخوفة من التطورات المفاجئة خاصة على صعيد المجموعات المسلحة وهجوماتها.

وتطرق ميخائيل إلى الدور المصري مع الإيطالي الذي تعول عليه إيطاليا بشكل كبير وتتوافق مع ذلك دول الإتحاد الأوروبي خاصة وأن إيطاليا تسعى جاهدة لضمان نجاح مؤتمرها بالرغم من ضبابية موقفها الذي سيتضح بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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