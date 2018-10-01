ميخائيل: الموقف الإيطالي اتجاه ليبيا غير واضح

قال استاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل أن الموقف الإيطالي لا زال غير واضح مشيراً إلى أن واشنطن ترى أن إيطاليا قد تلعب دوراً محورياً في الأزمة الليبية.

وأشار ميخائيل في اتصال هاتفي مع برنامج البلاد، أن رئيس الوزراء الإيطالي كان له إتفاق مسبق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً بشان حشد الدعم الدولي حول مؤتمر صقلية المقبل، إلا أن إيطاليا لا تزال متخوفة من التطورات المفاجئة خاصة على صعيد المجموعات المسلحة وهجوماتها.

وتطرق ميخائيل إلى الدور المصري مع الإيطالي الذي تعول عليه إيطاليا بشكل كبير وتتوافق مع ذلك دول الإتحاد الأوروبي خاصة وأن إيطاليا تسعى جاهدة لضمان نجاح مؤتمرها بالرغم من ضبابية موقفها الذي سيتضح بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة.

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