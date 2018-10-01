إختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد قبل منتصف أكتوبر

ايوان ليبيا – وكالات

اكد عضو مجلس النواب صالح أفحيمة أن الفرقاء في ليبيا يتجهون إلى التوافق على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي برئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة بدل 9 أعضاء حالياً.

و أوضح افحيمة أن لجنة الحوار بمجلس النواب توصلت إلى اتفاق مع أعضاء لجنة الحوار الممثّلة لمجلس الدولة بشأن مواعيد اختيار المجلس الرئاسي الجديد والتي اشترط البرلمان أن تكون قبل منتصف أكتوبرالقادم بواسطةالآلية المتفق عليها وهي تقاسم المناصب حسب الأقاليم

وأضاف عضو مجلس النواب أنه بالتوازي مع عملية تشكيل المجلس الرئاسي الجديد سيتم إجراء استفتاء على مشروع الدستور وذلك من أجل التهيئة لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسيةالتي استبعد إجراؤها قبل نهاية العام الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا