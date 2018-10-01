زرموح يكشف حقيقة الضغوط الدولية لتنفيذ الترتيبات الأمنية

أكد رئيس لجنة التواصل والترتيبات الأمنية المشكلة من قبل داخلية الوفاق رمضان زرموح، أن “الأطراف المتصارعة في العاصمة طرابلس ترغب في وجود إجراءات أمنية تحسن الوضع العام”.

وقال زرموح في تصريحات صحافية، “إن المجموعات المسلحة بطرابلس ليس لديها أي أهداف سياسية أو مالية بل هدفهم هو تحسين الوضع في العاصمة”، نافيا ما تداول حول وجود ضغوط دولية أو من البعثة الأممية لتنفيذ الترتيبات الأمنية.

مؤكدا أنه “لم يتواصل مع أي جهة من هذه الجهات، لكن التواصل تم هاتفياً مع الموجودين في الميدان كصلاح بادي وهاشم سمير وعدة شخصيات والبعض من أهالي ترهونة من الحكماء والأعيان”.

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