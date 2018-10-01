1700 ميجاوات العجز المتوقع بالمنظومة الكهربائية منتصف ديسمبر القادم

بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الأزمة الراهنة التي تواجهها المنظومة الكهربائية وسبل حلها.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الأحد بحضور كل من وزيري الداخلية والمالية عبدالسلام عاشور، أسامة حماد، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة، ومندوب عن وزارة التخطيط.

وناقش المجتمعون خلال اللقاء، سبل إيجاد حلول سريعة لتجنب الوقوع في عجز الإنتاج الذي سيصل إلى 1700 ميجاوات منتصف ديسمبر القادم، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع، على تشكيل لجنة لمتابعة مشاريع الكهرباء ومتابعتها من قبل لجنة الأزمة.

من جهته، شدد النائب أحمد معيتيق، على ضرورة عودة الشركة المنفذة لمحطة أوباري وإلزامها بالتشغيل قبل الشتاء القادم، موضحا أن وزارة الداخلية ستتكفل بتأمين المشروع مع جهات أمنية وعسكرية أخرى لتغطي احتياجات الجنوب الليبي.

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