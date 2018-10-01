“العالمية للهجرة” تقدم مساعدات للمهاجرين بمركز إيواء قنفوذة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مسؤول الإعلام بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، أمجد الورفلي، أن عدد المهاجرين المتواجدين حالياً بمركز إيواء قنفوذة التابع للجهاز، بلغ “45” مهاجراً من الجنسيات العربية والإفريقية.

وأضاف الورفلي، أن المنظمة العالمية للهجرة “iom”، قدمت في اليومين الماضيين، مساعدات للمهاجرين غير الشرعيين من نزلاء مركز الإيواء، تحوي على أغطية، ومواد تنظيف شخصية “سلة صحية .

وكانت قوة حماية وضبط الشارع العام، في مدينة بنغازي،سلمت الإثنين الماضي، عدد “75” مهاجراً غير شرعي من الجنسيات المصرية، والتشادية والسودانية، والمالية، إلى مركز إيواء قنفودة غرب المدينة.

وقال مسؤول الإعلام في الجهاز، إن المركز، تسلم عدد “21 ” مهاجر غير شرعي من قبل القوات المسلحة “كتيبة 106 مجحفل”، و”كتيبة 302 صاعقة”.

وأشار الورفلي إلى أنه من بين المهاجرين عدد أربعة من النساء من الجنسية التشادية، وطفلان، موضحاً أن ثلاثة من النساء مصابات بمرض فقدان المناعة “الأيدز”.

وأوضح أن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين استقبلهم المركز خلال هذا الأسبوع بلغ 105 مهاجر غير شرعي.

وقال الورفلي :سيتم غدا إجراء التحاليل الطبية لمن يوجد لديهم إثبات شخصي“جواز سفر”، والذين لا توجد لديهم جوازات سفر سوف يتم ترحيلهم إلى بلدانهم .

الجدير بالذكر أن قوة حماية، وضبط الشارع العام في مدينة بنغازي، تم تشكيلها وفقا لقرار صادر عن مدير مديرية أمن بنغازي عميد صلاح هويدي، تضم مراكز الشرطة والإدارة العامة للبحث الجنائي، والإدارة العامة للبوابات الإلكترونية والتمركزات الأمنية.

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