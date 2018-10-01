بعد اعتماد الإصلاحات الاقتصادية .. معيتيق يبحث خطوات المرحلة المقبلة

بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الخطوات العملية التي يجب اتخاذها خلال المرحلة القادمة بعد اعتماد برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ومدى وتأثيرها على الترتيبات المالية القادمة والحالية.

وبينت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجسلس الوزراء، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الأحد بحضور وكيل الديوان علاء المسلاتي، وعدد من مستشاري النائب ورئيس الديوان، حيث اتفق المجتمعون،

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الديوان، على أهمية التنسيق بين الحكومة والديوان لضمان عدم توقف البرنامج التنموي الذي يشمل مشروعات المؤسسة الوطنية للنفط والتعليم، والانتهاء من الترتيبات المالية للعام الحالي والاعداد لترتيبات العام القادم 2019.

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