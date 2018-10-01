الشيباني يدعو لوضع خطة لتأمين الجنوب الغربي

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، أولويات التعاون المشترك مع إيطاليا، ودعم ملف الهجرة غير القانونية.

وأوضحت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الأحد مع القائم بأعمال السفارة الايطالية بليبيا.

وبين الشيباني بأن ليبيا شريكة لدول الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة ، وأنها دولة عبور وليست دولة مقصد وتعاني من ملف الهجرة غير القانونية.

وطالب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بوضع آلية عمل للمنظمات الدولية العاملة بمجال الهجرة غير القانونية تحددها وزارة الداخلية بكونها المعنية بملف الهجرة.

كنا وشدد على أهمية دعم الدوريات الصحراوية، والبدء في وضع خطة لتأمين الجنوب الغربي، لافتاً في هذا الصدد، بأن الوزارة لديها أكثر من (5000) عنصر يمتلكون الخبرة في مجال الدوريات الصحراوية ومكافحة الهجرة، ومراقبة الحدود الجنوبية التي تعد مصدرا لعصابات التهريب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا