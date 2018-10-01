مالية الوفاق الليبية تعلن مباشرة تنفيذ صرف علاوة الحصة للمعلمين

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، أنها ستباشر في تنفيذ العلاوات المالية مقابل الحصص الدراسية للمعلمين، للعام الدراسي الماضي (2017 – 2018).

وذكرت الوزارة في بيان لها أمس الأحد، أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار المجلس الرئاسي رقم (950) لسنة 2017، القاضي بتقرير علاوة مالية كل حسب مراقبة الخدمات التعليمية بالمنطقة التابع لها، حسب الكشوفات المحالة من قبل وزارة التعليم، اعتبارًا من شهر أكتوبر للعام المالي 2018.

من جهة أخرى، قالت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، في بيان لها، إن قرار صرف علاوة الحصة، يأتي في إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط، وبإشراف مباشر من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وكان وزير التعليم عثمان عبدالجليل، طالب الأسبوع الماضي بضرورة الإسراع في إتمام إجراءات علاوة الحصة للمعلمين وإعطائها الأولوية القصوى وإحالتها على وجه السرعة إلى وزارة المالية للصرف.

وأكد عبدالجليل، على ضرورة العمل لإنجاز الميزانيات التشغيلية للمؤسسات التعليمية، مبرزًا أهمية تجهيزها مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه بواسطة هذه الميزانية تستطيع كل مدرسة انطلاقًا من بداية الدراسة تسيير العمل داخلها، وتوفير كافة احتياجاتها ومتطلباتها اليومية.

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