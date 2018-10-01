قوات حفتر تقصف درنة الليبية بالمدفعية والدبابات

وبحسب شهود عيان من المدينة، فإن القتال تجدد تحديدا بالمدينة القديمة، المعروفة باسم “وسط البلاد”، الذي لا يزال مسلحو “قوة حماية” المدينة يسيطرون عليه، فيما تحاصرهم قوات حفتر منذ أشهر.

وقال الشهود ” إن صوت طلقات المدفعية والدبابات يسمع بشكل واضح من مختلف أنحاء المدينة، فيما اوضحت الكتيبة 303 التابعة لحفتر أنها تستهدف حاليا من وصفتهم بــ”الإرهابيين” بعد رصد تحركاتهم بحي المدينة القديمة.

وأشارت الكتيبة إلى أن الاشتباكات ارتفعت بشكل حاد منذ ساعات صباح اليوم، وسط محاولاتها التقدم من أكثر من محور للقضاء على جيوب “قوة حماية درنة” التي لا تزال تتنقل داخل الحي.

إلى ذلك، نشرت صفحات موالية لقوة حماية المدينة فيديوهات تظهر استخدام قوات حفتر لدبابات لقصف مباني المدينة القديمة الأثرية بشكل مباشر، فيما نقلت عن أحد المهجرين من مساكنهم وقوع عمليات نهب لمنازل المهجرين بشكل واسع من قبل مسلحي قوات حفتر.

كما أظهرت فيديوهات نشرت قبل أيام حجم الدمار والأضرار المادية التي لحقت بوسط المدينة جراء قصف المدفعية والدبابات بشكل مباشر.

شاهد || دبابة تابعة لقوات #حفتر تقصف المنازل بمنطقة وسط البلاد في #درنة

Posted by ‎درنه زووم Derna Zoom‎ on Sunday, September 30, 2018

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