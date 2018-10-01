صحة المؤقتة تتابع واقع القطاع الصحي في سلوق

تفقد مدير إدارة المناطق الصحية بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة اسماعيل العيضه الأوضاع الصحية في مدينة سلوق .

وأشار العيضة بحسب وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة على صفحتها الخاصة بموقع التواصل “فيسبوك” ،فإن الزيارة جاءت بناءً على تعليمات وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب لتفقد المرافق والمنشآت الطبية ببلدية سلوق.

والتقى العيضة خلال الزيارة مسؤولي الصحة بالمدينة ، حيث تم بحث آلية تطوير جودة الأداء ، مضيفا أن المرافق الصحية بالمدينة تعمل وفق المخصصات المالية ، وسيتم اعداد تقارير شاملة حول مشاكل القطاع الصحي هناك.

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