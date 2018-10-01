صور | الرئاسي : السراج بحث وضع السجون والسجناء مع عاشور والصور والرائد عبدالرؤوف كارة

ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اجتماعا اليوم الإثنين مع كل من وزيري داخلية وعدل الوفاق عبد السلام عاشور ومحمد إسماعيل بحضور مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور إلى جانب آمر قوة الردع الخاصة عبد الرؤوف كارة الي عرفه الرئاسي برتبة ” رائد ” .

الاجتماع تناول بحسب إيجاز صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الخطوات المتخذة من وزارتي العدل والداخلية والنائب العام لمعالجة أوضاع المعتقلين وآلية تنفيد القرار رقم 1304 لسنة 2018 القاضي بإخلاء سبيل المحتجزين والموقوفين والمعتقلين الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية حيث باشرت النيابة العامة اخلاء سبيل اعداد ممن ينطبق عليهم هذا القرار .

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

وبحث الاجتماع أوضاع السجون وأصدر السراج توجيهاته بتخفيف حالة الاكتظاظ داخلها والتأكيد على ضرورة توفير الحماية الكافية للمؤسسات القضائية.

وبدوره،عرض وزير الداخلية خلال الاجتماع الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة التنظيمات الارهابية ومن بينها تشكيل لجنة لتتبع ورصد تحرك اعضاء تلك التنظيمات ومكافحتها والقبض عليهم وذلك بحسب نص ذات الإيجاز .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية