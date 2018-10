مديرة المركز النرويجي للاجئين تتعهد لعميد بنغازي بفتح مقر لها في المدينة

المتوسط:

استقبل عميد بلدية بنغازي المستشار، عبد الرحمن العبار، اليوم الإثنين، مديرة مركز النرويجي للاجئين، بولين بلمان.

وخلال اللقاء، تمَّ مناقشة سُبل التعاون المشترك بين بلدية بنغازي والمركز النرويجي للاجئين، وهو إحدى المنظمات الدولية العاملة في مجال الإنساني والخدمي.

من جهتها، أكدت بولين بلمان، أنها بصدد فتح مكتب للمركز في بنغازي.

جديرٌ بالذكر، أن المركز قد أجرى زيارة سابقة إلى مدينة بنغازي قيم خلالها الأضرار التي تعرضت لها بعض أحياء المدينة خلال حرب التحرير من الإرهاب وذلك للمساعدة في تقديم الدعم المتمثل في الخدمات كالمياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها.

يشار إلى أنَّ سبق للمركز قام بإعداد دراسة على عدد (100) أسرة نازحة بمدينة بنغازي.

