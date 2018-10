«السراج» يبحث مع وزير العدل أوضاع السجون

المتوسط:

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، اجتماعا صباح اليوم الاثنين مع كل من وزير الداخلية عبد السلام عاشور، ووزير العدل محمد عبد الواحد إسماعيل، ومدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام صديق الصور، وآمر قوة الردع الخاصة الرائد عبد الرؤوف كارة.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس الخطوات التي اتخذتها كل من وزارة العدل والداخلية والنائب العام لمعالجة أوضاع المعتقلين وآلية تنفيذ القرار رقم 1304 القاضي بإخلاء سبيل المحتجزين والموقوفين والمعتقلين الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية، حيث باشرت النيابة العامة إخلاء سبيل أعداد ممن ينطبق عليهم هذا القرار.

وبحث الاجتماع أوضاع السجون، حيثُ أصدر «السراج» توجيهاته بتخفيف حالة الاكتظاظ داخلها، والتأكيد على ضرورة توفير الحماية الكافية للمؤسسات القضائية.

وعرض وزير الداخلية، خلال الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة التنظيمات الإرهابية ومن بينها تشكيل لجنة لتتبع ورصد تحرك أعضاء تلك التنظيمات ومكافحتها والقبض عليهم.

