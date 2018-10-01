العبار يبحث فتح مكتب لمركز النرويج للاجئين وسبل التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة

أخبار ليبيا24- خاص

بحث عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، في مقر البلدية في منطقة الحميضة، اليوم الاثنين، مع مدير مركز النرويج للاجئين بولين بلمان سبل التعاون وفتح مكتب للمركز في المدينة.

ويسعى مركز النرويج للاجئين المركز إلى تقديم الدعم في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء، حيث كان أجرى في وقت سابق زيارة إلى مدينة بنغازي قيم خلالها الأضرار التي تعرضت لها بعض أحياء المدينة خلال حرب التحرير من الإرهاب.

واستقبل العبار أيضا صباح اليوم الاثنين مدير مشروع الاستقرار المجتمعي التابعة للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) باتريك شريجنون، حيث نوقش في هذا اللقاء مناقشة سبل التعاون بين المنظمة وبلدية بنغازي.

وفى هذا الشأن اكد شريجنون على البدء في تنفيذ مشروع صيانة مدرسة بنغازي الثانوية للبنين بمنطقة سيدى اخرببش وكذلك صيانة حديقة المعلم الواقعة في منطقة سيدي حسين خلال الأسبوع المقبل.

وأشار مدير مشروع الاستقرار المجتمعي التابعة للمنظمة الدولية للهجرة إلى أن كافة الترتيبات لقرب افتتاح مكتب للمنظمة الدولية للهجرة في بنغازي.

وكانت المنظمة في زيارتها السابقة أجرت دراسة على عدد 100 أسرة نازحة من بنغازي لتقديم الدعم المتمثل في خدمات السكن والكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها.

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