داخلية الوفاق تبحث مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية سبل التعاون في مكافحة الهجرة

ليبيا – أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني على أن ليبيا شريكة لدول الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية وأن ليبيا دولة عبور وليست دولة مقصد وإنها أكثر من يعاني من ملف الهجرة غير الشرعية.

الشيباني أكد على ذلك بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق خلال الاجتماع الذي عقده مع القائم بأعمال السفارة الايطالية بليبيا وبحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية ومدير إدارة الفروع بجهاز الهجرة غير الشرعية ومسؤول الملف الأوروبي بمكتب التعاون بإدارة العلاقات والتعاون.



وناقش المجتمعون سبل التعاون وتحديد آلية عمل ودعم ملف الهجرة غير الشرعية وأولويات التعاون الثنائي بين البلدين.

كما طالب وكيل وزارة الداخلية بوضع آلية عمل للمنظمات الدولية العاملة بمجال الهجرة غير الشرعية تحددها وزارة الداخلية بكونها المعنية بملف الهجرة غير الشرعية.

وفي ختام الإجتماع شدد الشيباني على أهمية دعم الدوريات الصحراوية والبدء في وضع خطة لتامين الجنوب الغربي، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أكثر من (5000) عنصر يمتلكون الخبرة في مجال الدوريات الصحراوية ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود الجنوبية التي تعد مصدرا لعصابات التهريب.

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