وكيل داخلية المؤقتة يقوم بجولة تفقدية لمديرية أمن إجدابيا

إجدابيا-العنوان

قام وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة العقيد جواد سليمان اليوم الاثنين بجولة تفقدية لديوان مديرية أمن إجدابيا والمرور بكافة الأقسام والوحدات التابعة لها في إطار الوقوف على متطلبات واحتياجات رجال الأمن بالمدينة.

وأثنى وكيل وزارة الداخلية على الجهود التنظيمية من ضباط وضباط الصف بالمديرية مؤكدا على ضرورة دعم رجال الأمن.

وطالب وكيل الداخلية من مدير الأمن العميد سالم ماضي بتقديم مذكرة باحتياجات المديرية، الذي بدوره قام بعرض كافة العراقيل التي تواجه إدارته مقدما بعض الاقتراحات التي من شأنها أن تحسن الدور الأمني داخل مدينة إجدابيا.

كما وحضر الجولة التفقدية مدير مديرية أمن الجبل الأخضر ومدير مديرية أمن درنة.



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