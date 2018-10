«اللجنة المركزية» تستعد لإجراء الانتخابات في 71 بلدية

المتوسط:

قالَ رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا، سالم بن تاهية، إنَّ اللجنة على استعداد لإجراء الانتخابات البلدية في 71 مدينة من مختلف أنحاء البلاد.

ولفت سالم بن تاهية، إلى وجود عوائق مالية وصعوبات أمنية، حالت دون إجراء الانتخابات البلدية في بعض المناطق بالبلاد.

وأشار سالم بن تاهية، إلى أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية اتفقت مع مجلس النواب على فتح فرع لها في شرق البلاد، لضمان إجراء الانتخابات البلدية في كافة مدن المنطقة الشرقية.

وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، قد أشرفت على إجراء الاستحقاق الانتخابي في بلديتي بني وليد ودرج التي جرت في 15 سبتمبر الجاري، كما نجحت اللجنة قبل ذلك في إجراء أول انتخابات بلدية لمدينة الزاوية في منتصف مايو الماضي.

