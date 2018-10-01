ليبيا المركزي: منظومة بيع النقد الأجنبي جاهزة للعمل اعتبارا من اليوم

طرابلس-العنوان

قال مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بأن منظومة بيع النقد الأجنبي جاهزة للعمل اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك في خطاب رسمي وجهه إلى المدراء العامين للمصارف والمدير العام لشركة معاملات للخدمات المالية.

وطالب المركزي بضرورة موافاته بالإجراءات المتخذة من المصارف بشأن تطبيق الضوابط المنظمة لاستعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية وبيع النقد الأجنبي لأغراض شخصية والدراسة والعلاج وذلك في غضون نهاية عمل يوم غد الثلاثاء.

ودعا المركزي في بيانه إلى التواصل مع رئيس فريق نظام تغطية طلبات المصارف بالنقد الأجنبي الدكتور أحمد الميهوب.

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