بعد فتح منظومة المركزي.. حسني بي: سعر صرف الدولار سيكون 2.500 دينار خلال سنة

ليبيا – إعتبر رجل الأعمال حسني بي اليوم الاثنين أن قيمة الدولار ستصل إلى أقل من أربعة دينارات خلال اسابيع بعد أن فتح المصرف المركزي المنظومة الخاصة بقبول طلبات الحصول على النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية والاغراض الشخصية والعلاج.

حسني بي أضاف في عدة تدوينات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تابعتها صحيفة المرصد بأن سعر الصرف لن يكون فقط في حدود الـ4 دينار مقابل الدولار بل أن سعر الصرف سيكون 2.500 دينار مقابل الدولار خلال سنة فقط حسب قوله .

المركزي: بامكان المصارف البدء ببيع النقد الأجنبي.. والمنظومة بدأت العمل منذ اليوم الاثنين

يشار إلى أن تصريحات رجل الاعلمال الليبي تاتي بعد تأكيد مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي مختار الطويل اليوم الاثنين جاهزية المنظومة الخاصة بقبول طلبات الحصول على النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية وللأغراض الشخصية والدراسة والعلاج للعمل وذلك من تاريخ اليوم الاثنين.