الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تتعاقد على تدريب 153 طالبا ليبيا

صرح الطيار إلياس صادق رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وشركة مزايا للاستشارات والتدريب الليبية لتدريب 153 طالبا ليبيا في كل من كلية المراقبة الجوية وكلية الدراسات المتخصصة بالأكاديمية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بالارتقاء بمنظومة الطيران والخدمات المقدمة على كافة الأصعدة، وكذلك تعدد مصادر الدخل وتعظيم العائد.

ومن ناحية أخرى، قام الطيار إلياس صادق بتسليم شهادات التدريب لطلبة وطالبات الجامعة المصرية الصينية من مختلف الكليات والذين اجتازوا التدريب العملي الصيفي بالأكاديمية وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى وزارة الطيران المدني.

و شملت أنشطة الأكاديمية تنظيم احتفالية لتخريج دفعة معلومات الطيران، وكذلك استقبال دفعة جديدة من الطلاب المصريين والوافدين للالتحاق بالأكاديمية خلال العام الدراسي 2018/2019.

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