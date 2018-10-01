أعضاء الرقابة الإدارية بالبيضاء وطرابلس يتفقون في الدعوة إلى توحيد الهيأة

البيضاء 01 أكتوبر 2018 ( وال ) – أصدر مدراء الإدارات والمكاتب والعاملين برئاسة هيأة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب الليبي بيانا تلاقت فيه مع البيان الصادر عن أعضاء وموظفي هيأة الرقابة الإدارية في طرابلس في عدة نقاط أبرزها الإشارة إلى ما آلت إليه الأوضاع بهيئة الرقابة الإدارية في ظل الوضع الراهن للهيئة من إنقسام سياسي أثر على القيام بالمهام المسندة إليها وفقا لأحكام القانون.

وتمت الإشارة في كلا البيانين إلى خضوع الممثل غير الشرعي لهيأة الرقابة الإدارية بمدينة طرابلس ” نصر علي حسن المشاي ” للمسائلة الجنائية من قبل النيابة العامة على خلفية ممارسته مهام رئيس الهياة بطرابلس بشكل غير شرعي وبدون سند قانوني مما أدى إلى ضبطه وحبسه من قبل النائب العام نتيجة ارتكابه لمخالفات وتجاوزات كبيرة تمس المال العام.

واتفق كلا البيانين على ضرورة إنها الانقسام السياسي وتكليف وكيل للهيأة على أن يكون من بين الأعضاء والموظفين بالهيأة، مؤكدين على أهمية الهيأة في مكافحة الفساد بكل صورة والمستشري بكل المؤسسات والذي أثر على حياة المواطن.( وال- البيضاء) س ع

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