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“اميديست” يُكرم طلبة ليبيين في تونس

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بالنشيد الوطني بدأت فعالية تكريم الطلبة المتفوقين في برنامج اميديست للغة الانجليزية الذي استمر لـ9 اشهر.

وضمت الفعالية التي أقيمت بالعاصمة التونسية عددا من الأنشطة والفعاليات من بينها عرض فيلم قصير يحاكي مهارات النجاح والتفوق.

وكان البرنامج التعليمي الذي مولته السفارة الأميركية في تونس عبارة عن رحلة طويلة ممتعة كما وصفها الطلاب المتفوقون.

ولم يشمل البرنامج الذي بدأه الطلاب في يناير الماضي تعليم اللغة الإنجليزية فقط بل تجاوز ذلك ليهتم بتدريب الطلاب على مهارات الحاسوب و تقديم دروس في التنمية البشرية لتعزيز ثقتهم بانفسهم ودفعهم للعمل أكثر على التفوق والتميز.

وفي ختام الفعالية، تم توزيع شهادات على الطلبة المتفوقين في انتظار برامج مرتقبة وعدت بها منظمة اميديست لإعطاء فرصة أكبر للشباب الليبيين خاصة في مناطق الحروب و النزاعات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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