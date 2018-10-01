الرئاسي يبحث تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

عقد عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد اجتماعا مع وزير المالية المفوض أسامة حماد بحضور مدير إدارة الميزانية محمد إسماعيل ومستشاري عضو المجلس الرئاسي هيثم عبد النبي وعادل الصادق.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن الاجتماع الذي عقد صباح يوم الاثنين بمقر ديوان مجلس الوزراءتناول دور وزارة المالية في المساهمة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، حيث تم استعراض الخطوات التي قامت بها الوزارة في سبيل إعداد الترتيبات المالية لسنة 2019، وإعادة تنظيم السياسة المالية للدولة وترشيد الإنفاق العام.

كما تناول الاجتماع موضوع المرتبات الموقوفة لعمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية وكذلك جهاز الطرق الحديدية.

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