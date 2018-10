نائبة المبعوث الأممى تبحث الدعم الفرنسي في ليبيا

التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ماريا ريبيرو، اليوم الإثنين بسفيرة فرنسا الجديدة لدى ليبيا بياترس دوهيلن، بمقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس.

وأشارت البعثة الأممية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر” إلى أن اللقاء تضمن بحث الجانبان للدعم الفرنسي لبرامج الأمم المتحدة في البلاد، فضلا عن قيام نائبة الممثل الخاص ماريا ريبيرو، بإحاطة السفيرة الفرنسية بالاحتياجات التنموية والإنسانية في ليبيا.

