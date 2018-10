لجنة تطوير المشروعات بــ«الاستشاري» تبحث مشاكل مصنع الشاحنات بتاجوراء

تفقدت لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الدولة الاستشاري،اليوم الاثنين، مصنع الشاحنات بتاجوراء للاطلاع على سير العمل داخله، والعراقيل التي تواجهه.

وبحسب المكتب الإعلامى للمجلس، فإن اللجنة بحثت المشاكل التي تواجه مجلس إدارة المصنع من حيث تحصيل الديون المستحق أغلبها من الجهات العامة، وعدم رصد ميزانية للمصنع حتى الآن.

وأشادت اللجنة، في ختام اجتماعهم، بالمجهودات المبذولة لمجلس إدارة المصنع في المحافظة على خطوط الإنتاج بمختلف مراحله.

