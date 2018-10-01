مجلس الدولة يرد على غسان سلامة

لطالما أجاد غسان سلامة بحنكته الدبلوماسية إثارة الجدل حول الأطراف المتصارعة في ليبيا .. وهذه المرة وجّه سياطه نحو مجلسي النواب والدولة، حين قال إنّ طموح أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة للبقاء في مناصبهم إلى أبد الآبدين.

لكن مجلس الدولة بيّت النيّة وأعدّ العدّة واستنكر تصريحات غسان سلامة أمام الجمعية العامة، واصفاً إياها بالمنافية للحقيقة.

وعبّر بيان المجلس الأعلى للدولة عن استعدادهم لتوافق مع مجلس النواب والعمل على تعديل الاتفاق السياسي وتضمينه دستوريا وإنهاء ازدواجية المؤسسات

وبالرغم من كون إدارة سلامة للأزمة الليبية لم تحقق نجاحات كبيرة أو نقاط تحول، إلا أن مراقبين يرون تصريحاته بين الحين والآخر تحرّك المياه الراكدة، وتزيد من الخناق على المعرقلين مما يدفعهم لقبول شروط لم يكن واردا قبولها قبل ذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية