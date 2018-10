لجنة المصالحة بـ«الاستشاري» و«النواب» يبحثان إنهاء الانقسام السياسي

عقدت لجنة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بمجلس الدولة الاستشاري،اجتماعا ضم رجال المصالحة الوطنية وفض النزاع بالمنطقة الغربية والجنوبية، بحضور رئيس لجنة المصالحة في مجلس النواب ورئيس مكتب المصالحة بوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني.

وتطرق الاجتماع،الذي عقد اليوم الإثنين بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، إلى بحث العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالأحداث الجارية، و التي من بينها إزالة جميع أسباب التوتر.

وأشاد المجتمعون، على الجهود المبذولة من قبل رجال المصالحة خلال الأحداث الأخيرة في مدينة طرابلس، والتي أدت إلى وقف القتال بين الأطراف المتنازعة وحقن الدماء بين أبناء الوطن.

ودعا المجتمعون، إلى الاستمرار في هذه الجهود من أجل الوصول إلى تحقيق الأمن والسلام والعمل الجاد من الجهات ذات الاختصاص لوضع الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية موضع التنفيذ، بالاضافة إلى إنهاء الانقسام السياسي.

