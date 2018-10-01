مديرية أمن الجفارة تعلن بسط سيطرتها على منطقة السهلة

أعلنت مديرية أمن الجفارة، عن بسط سيطرتها على منطقة السهلة “النجيلة الغربية”، وذلك بالتعاون مع السرية 55 وفرض الأمن بالمنطقة.

وأوضحت المديرية، أن ذلك جاء بعد ورود عدة بلاغات من المواطنين بوجود مجموعة من الخارجين عن القانون يمتهنون السرقة والخطف والإتجار بالمخدرات، وفق بيان نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الإثنين.

وأكدت مديرية الجفارة، للمواطنين أن الأوضاع الأمنية بالمنطقة تحت السيطرة، وأن المديرية والأجهزة الأمنية التابعة لها لن تتوقف حتي تقضي على جميع الخارجين عن القانون، على حد قولها.

وكانت منطقة السهلة قد شهدت في اليومين الماضين اشتباكات مسلحة بهدف تطهير المنطقة من أوكار الجريمة، وذلك بالتنسيق مع المنطقة العسكرية طرابلس ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، وفق تصريحات مدير أمن الجفارة ناصر الطيف.

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