مجموعة ” التيار الوطني بمصراتة ” تعلن موقفها من تطورات الوضع فى طرابلس

ليبيا – أصدرت مجموعة ” التيار الوطني بمدينة مصراتة ” بياناً اليوم الاثنين حول آخر مستجدات الأوضاع فى البلاد عامة والعاصمة طرابلس بشكل خاص .

البيان الذي نشره حمزة التريكي وهو أحد أعضاء المجموعة عبر صفحته على فيسبوك ، عبر من خلاله مصدروه عن أسفهم لسقوط ضحايا فى الاشتباكات التي حدثت في مدينة طرابلس بالاسابيع الماضية .

وبارك البيان جهود من وصفهم بالخيرين من أبناء الوطن المخلصين على كل ما بذلوه من أجل وقف إطلاق النار الفوري وكل ما من شأنه الإخلال بأمن المواطن وتقويض السلم الأهلي وأمن المدنيين.

كما باركت المجموعة الاتفاق الذي تم بين ممثلين عن مدينتي طرابلس وترهونة وكذلك الاتفاق بين بلديتي تاجوراء وسوق الجمعة. مطالبين بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بتحمل مسئولياتها وعدم الوقوف موقف المتفرج.

وطالب البيان المجلس الرئاسي بضرورة العمل على ترجمة ما جاء في الاتفاق السياسي على أرض الواقع والإسراع في تنفيذ الإصلاحات التي تم إقرارها مؤخرا داعياً النواب المقاطعين للمجلس إلى ضرورة الالتحاق بأعمالهم فوراً وبأسرع وقت.

وأضاف : ” نطالب بضرورة سرعة تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها وجعل مدينة طرابلس خالية من التشكيلات المسلحة وألا تكون هناك تشكيلات موازية لمؤسستي الجيش والشرطة ” .

وختمت مجموعة التيار الوطني بيانها منددة ومعربة عن إستنكارها للحروب وقصف المدن والأحياء السكنية بالأسلحة ومهما كانت مبرراته ومطالبه معتبرة إياه عملاً إرهابيا يجرم صاحبه ، وفقاً لنص البيان .

المرصد – متابعات

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