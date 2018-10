تخريج الدفعة الأولى في مجال قيادة وصيانة الزوارق البحرية

المتوسط:

خرجت الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية، الاثنين، الدفعة الأولى في مجال قيادة وصيانة الزوارق البحرية بطول 13.5مترًا.

وضمت الدفعة 14 ضابطًا وضابط صف خضعوا لدورة استمرت ثمانية أسابيع في مجالات: الأمن البحري، وقيادة الزوارق البحرية وصيانتها، والإنقاذ، وفقًا للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

يذكر أن حفل التخرج حضره وزير الداخلية عبد السلام عاشور، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل العقيد البشير بالنور، ومدير الإدارة العامة للتدريب عميد سعيد غرس الله.

