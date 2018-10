أوروبا تجدد 6 أشهر إضافية من العقوبات على «عقيلة» و«بوسهمين» و«الغويل»

مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، فرض العقوبات على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر العام المنتهية ولايته نوري أبوسهمين، ورئيس حكومة الإنقاذ السابق خليفة الغويل، لمدة 6 أشهر إضافية آي حتى الثاني من أبريل المقبل.

وأوضح المجلس،أن سبب التمديد هو عرقلة الأشخاص الثلاثة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، الموقع يوم 17 ديسمبر 2015 وإعاقة تشكيل حكومة للوفاق الوطني، مضيفة بأن العقوبات المفروضة عليهم تقضي بتجميد الأصول وحظر السفر.

