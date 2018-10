قوات الجيش تمشط المنطقة الجنوبية بالبلاد

قامت دوريات أمنية ووحدات عسكرية تابعة للجيش والقوة المساندة بأوباري بتمشيط المنطقة، وذلك عقب الاعتداء الأخير على عناصر أمنية تابعة للغرفة المشتركة بسبها في صحراء الجنوب بالقرب من موقع قبرعون.

وأفاد مصدر محلي، بأن القوة انطلقت بعد تعزيزها بالعتاد والذخائر وملء الآليات بالوقود، في دورية يبلغ قوامها نحو 100 سيارة مجهزة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وقامت الدوريات بتمشيط المناطق السكنية وصولا لمحلة الأبيض، واضعة تمركزات بكل بوابة خلت من عناصرها في السابق، إذ يحيط بهذه المنطقة سلسلة جبال تحتضن مسلحي المعارضة التشادية بين الفينة والأخرى، فيما توجهت إحداها نحو الصحراء، حتى قبرعون لملاحقة فلول العصابات الإجرامية، فيما قامت أخرى بتمشيط المنطقة الممتدة طوليا باتجاه مدينة أوباري، بمحاذاة الكثبان الرملية ابتداء من محلة الأبيض.

