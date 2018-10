المتوسط:

شدد رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

وأوضح السراج، في بيان له حول أحداث الكفرة، أنه أمام ما تتعرض له الحدود الجنوبية الشرقية، لا سبيل سوى توحيد المؤسسة العسكرية.

جدير بالذكر، قتل 6 عناصر من الجماعات التشادية، اليوم الجمعة، خلال اشتباكات مسلحة بين كتيبة سبل السّلام التابعة لمنطقة الكفرة العسكرية، مع مجموعة مسلّحة تابعة للجماعات التشادية جنوب واحة الكفرة.

The post السراج»: توحيد المؤسسة العسكرية ضرورة لمواجهة التحديات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية