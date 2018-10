أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، ببدء امتحانات المفاضلة خلال الأيام الثلاثة الأولى من الشهر الجاري لتقييم الاحتياجات التدريبية للمعلمين في المراحل الدراسية الأساسية والثانوية بمدينة زليتن.

وأعتبر وزير التعليم عثمان عبد الجليل، هذه الخطوة رائدة وغاية في الأهمية لتطوير قطاع التعليم بشكل عصري يواكب التطورات ويحقق غايات وأهداف وسياسات التعليم في ليبيا.

