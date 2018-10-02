معلمو بني وليد يطالبون بإلغاء امتحانات المفاضلة

امتحانات المعلمين تأخذ حيزا كبيرا من الجدل في ليبيا، فمنذ أن أعلنت وزارة التعليم عن القرار تعالت الأصوات بين مؤيد ومعارض، ويبدو أن المعارضين أكثر من المؤيدين لهذا القرار.

وأعلن عدد من معلمي مدينة بني وليد رفضهم لقرار وزير التعليم بشأن امتحان المعلمين واختبارهم، وأوضحوا أنهم ليسوا في حقل تجارب.

وطالب البيان بإلغاء القرار وأن على جميع المعلمين في ليبيا أن يرفضوا القرار.

وأوضح مدير مكتب التفتيش التربوي، محمد الشيبغو لـ218، أن البعض من المعلمين لم ترد أسماءهم في كشوفات المنادة لامتحانات المفاضلة، مضيفا بأن عدد المعلمين والمعلمات كان كبيرا وغير متوقع، مشيرا أنها العقبة الوحيدة التي واجهت مكتب التفتيش في بني وليد.

وأضاف أن عدد الذين رفضوا اجراء الامتحانات، يُعتبر قليل جدا مقارنة بعدد الذين حضروا في اليوم الأول.

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