ضبط حبوب مهلوسة أضعاف عدد الشعب الليبي بست مرات قادمة من تركيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن عناصر وحدة التفتيش الآلي بميناء مصراتة البحري من ضبط كمية كبيرة من الحبوب المهلوسة القادمة من دولة تركيا .

وصادرة قوات الأمن بميناء مصراتة أمس الأحد، من ضبط حاويتان “40” قدم، كانت محملة بحبوب مخدره ترامدول من نوع (225 Tamil) وتقدر (000000. 386 ) ثمانية وثلاتون مليون وستمائة ألف حبة.

وأوضحت قوات الأمن أن الشحنة قادمة من الهند، ومرت بمرسيين في إسطنبول، إلى مصراتة، مبينة أن الشحنة التي قدمت باسم شركة «الحياة للملابس والمنسوجات» تم التلاعب ببواليص الشحن الخاصة بها حيث جرى تقديم أوراق تفيد بأنها شحنة ملابس مستوردة من الصين.

وتشير إحصائيات جهاز مكافحة المخدرات في ليبيا إلى أنّ حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد سهّلت إغراقها بالمخدّرات ، أمر تؤكده التقارير الدولية التي اعتبرت ليبيا نقطة رئيسية لتجارة هذه السموم وتهريبها.

وكشفت إحدى الورقات البحثية الصادرة عن إدارة مكافحة المخدرات، عن تصدر مخدر الترامادول السوق الليبي، متفوقاً على الحشيش والهيروين والكوكايين، وانتشار الأقراص المهلوسة التي وصفتها بـ«الطامة الكبرى» التي تفوق بقية أنواع المخدرات.

وتعتبر دولة ليبيا، في الفترة الأخيرة، بوابة لتهريب المخدرات وحبوب الهلوسة، إلى دول الجوار .

وكانت السلطات المصرية قد قامت مؤخراً بضبط 5 ملايين ونصف المليون قرص ترامادول مخدر بحوزة شخصين قاما بجلبها من ليبيا إلى مصر داخل سيارة لنقل الأثاث.

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