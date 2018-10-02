سلامة للشعب الليبي : “لديكم موارد كويتية وحياة صومالية”

زوارة 02 أكتوبر 2018 (وال) – انتقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة،غسان سلامة، بشدة سوء الخدمات في ليبيا.

وقال موجهاً حديثه للشعب الليبي: “لديكم موارد كويتية وحياة صومالية، هذا أمر غير طبيعي” .

وأضاف غسان سلامة، في تصريحات خلال زيارته إلى مدينة زوارة، إن ليبيا تمتلك ثروات هائلة يوجد فيها 360 مدرسة من الصفيح، كما أنه لم تُبنَ فيها أي مدرسة جديدة بمعنى الكلمة منذ 1988.

وأشار إلى أنه منذ العام 2011 لم يُنفق دينار واحد على صيانة المنشآت في كل ليبيا، فتجد ماكينات المستشفيات مُعطلة في بلد يُعد اقتصاده الرابع على مستوى أفريقيا، وعاد إنتاجه الآن إلى أعلى مستوى منذ العام 2013 .

وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عن خيبته لعدم الاهتمام الحكومي بالبنية التحتية، مشيرًا أن هناك جسور قد تنهار مثل ما حدث في إيطاليا نتيجة عدم إجراء الصيانة اللازمة لها، كما أن هناك طرق لم تتم صيانتها منذ 10 سنوات. (وال – زوارة) ع ع

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