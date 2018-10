أعلن عدد من العاملين بشركة الشرارة للخدمات النفطية عن اعتصام مفتوح أمام مقر الشركة بمنطقة جنزور.

وتأتي تلك الاحتجاجات، تنديدًا على إعلان شركة البريقة بمنح الإذن للمحطات الخاصة عبر تسويق الوقود والمشتقات النفطية.

وأكد العاملون، أن هذه الخطوة إذا ما تمت ستؤثر على نشاط شركات التوزيع وهو ما يعد مخالفا للقرارات الصادرة في شأن إنشاء شركات التوزيع، وفق قولهم.

