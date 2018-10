اتهم عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة،مجلسي النواب و الاستشاري بالمحاولة في تغييب الجيش عن المشهد، مشيرا بأنه ليس من الممكن الوصول إلى حل في ليبيا بدون الجيش.

وقال بعيرة،إن الموقف الفرنسي كان مستعجلاً في عقد مؤتمر باريس في مايو الماضي في ظل عدم وجود رؤية واضحة للوضع في ليبيا.

وأضاف بعيرة، أن الصراع في ليبيا بات واضحاً بين أطراف رئيسية متمثلة في مجلسى الدولة الاستشاري والرئاسي من جهة ومجلس النواب والجيش الوطني من جهة أخري.

وأشار بعيرة إلى أن إيطاليا تحاول تفادي أخطاء فرنسا في مؤتمرها الأخير حيث بدأت بالفعل في جمع الدعم الدولي لمؤتمر صقلية وأخرها، مؤكداً على أن أهمية المؤتمر تكمن في إرادة الأطراف الليبية في إنهاء هذه الأزمة بشكل فعلي.

The post «بعيرة» يتهم «الاستشاري» و«النواب» بتهميش الجيش appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية