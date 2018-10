أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قرار رقم 303 لسنة 2018 في السابع عشر من شهر سبتمبر الماضي بشأن ضم الكتيبة 101 مشاة بإمرة محمد بسيط إلى اللواء 106 مجحفل .

وأوضح حفتر، في بيان له، خلال المادة الاولى من القرار بأن الكتيبة 101 ستضم بكافة أفرادها وعتادها وآلياتها ومعداتها للواء 106، مطالبا الجهات المعنية بتنفيذ القرار والعمل به من تاريخ اليوم والغاء ما يخالفه .

